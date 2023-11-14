Но только в моделях 14 поколения Core

Энергоэффективные ядра, использующиеся в последних поколениях процессоров Intel, в некоторых случаях могут отрицательно влиять на производительность системы в играх. Ранее компания заявила, что исправила эту проблему при помощи технологии APO (Application Optimization). Только как выяснилось, работает данная технология лишь с процессорами 14-го поколения Core – более ранние решения, например, Core i7-13700K и Core i9-13900K, остались за бортом.

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Согласно тестам Hardware Unboxed, включение APO действительно повышает частоту смены кадров в играх – причем в отдельных играх в разрешении FullHD – на 10-20%. Впрочем, для составления полной картины требуется более детальное тестирование в нескольких десятках игр. По мнению специалистов Hardware Unboxed, APO сейчас – единственное заслуживающее внимания преимущество процессоров 14-го поколения над моделями 13-го. Последние, к сожалению, поддержки новой технологии не получат даже в будущем – таков официальный ответ технической поддержки Intel. Причины подобного решения не называются, но вероятно, они лежат в области маркетинга – если добавить APO CPU 13-й серии, то они практически не будут уступать решениям 14-й.

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