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Специалисты по информационной безопасности банка ВТБ рассказали об очередной мошеннической схеме: неизвестные злоумышленники активно звонят гражданам при помощи приложений для объявлений, после чего, втираясь к потенциальной жертве в доверие или используя приемы социальной инженерии, похищают денежные средства или узнают личные данные с целью дальнейшей «обработки» человека и его родственников.
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Многие приложения для объявлений позволяют скрывать реальный номер телефона и при этом организовывать переписку или звонки, чем и пользуются преступники. Как правило, они используют большое количество телефонов и SIM-карт, иногда настоящих, иногда – виртуальных или арендованных в сети, поскольку расходы на связь с лихвой «окупаются» за счет доходов от незаконной деятельности.
В рамках одного из наиболее распространенных паттернов мошенники сначала вызывают у гражданина сомнение в безопасности его денежных средств, после чего побуждают его организовать их «спасение», например, при помощи перевода якобы на безопасный счет или снятия и передачи курьеру, который в данном случае оказывается сообщником злоумышленников. Иногда – невольным сообщником, поскольку в СМИ и на тематических ресурсах активно обсуждаются ситуации, когда преступники используют курьеров «втемную» для передачи денежных средств или даже запрещенных веществ.