Обновлением прошивки, судя по всему, проблему не решить

Начиная с весны 2023 года в СМИ и на тематических ресурсах начали появляться сообщения о массовом выходе из строя твердотельных накопителей SSD SanDisk Extreme Pro от компании Western Digital. Изначально речь шла только о 4-терабайтных модификациях, но в дальнейшем выяснилось, что 3-терабайтные и 2-терабайтные модели также подвержены проблеме. В США против WD даже был подан коллективный иск.

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Как считают эксперты компании Attingo, специализирующейся на восстановлении данных и часто сталкивающейся с вышедшими из строя SanDisk Extreme Pro, причина сбоев в данном случае аппаратная – использование слишком крупных конденсаторов, а также чрезмерно хрупкого, ненадежного, особенно в условиях высоких температур, припоя. Таким образом, решить проблему обновлением прошивки в данном случае не представляется возможным.

Маркус Хефеле, один из топ-менеджеров Attingo, рассказал, что в свежих версиях SanDisk Extreme Pro WD использует больше компаунда (полимерной смолы), но эти SSD все равно подвержены тем же проблемам, что и выпущенные ранее. Чаще всего подобные дефекты встречаются у низкокачественных накопителей от Noname-брендов или поддельных устройств, тем не менее, в данном случае речь идет об оригинальных SSD.

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Реакция компании WD на серию инцидентов вызывает недоумение – журналисты и блогеры в подавляющем большинстве случаев не получают ответы на свои вопросы. В мае текущего года, после волны обращений, WD пообещала обновить прошивку для своих SSD, но, поскольку проблема аппаратная, это не решило проблемы. В настоящий момент взаимодействовать с компанией пытаются журналисты The Verge и других изданий и площадок – пока безуспешно.