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Крупные российские города планируют обеспечить 5G-связью к 2035 году
Это не опечатка - именно к 2035, а не к 2025

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Сети пятого поколения (5G) активно развивают и расширяют во многих странах – так, в Китае соответствующей связью пользуются уже сотни миллионов человек, в Южной Корее и США – десятки миллионов. Что же касается России – вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что согласно проекту стратегии развития отрасли связи, крупные российские города должны быть обеспечены 5G-связью к 2035 году. Это, судя по информации СМИ, не ошибка и не опечатка – именно к 2035, а не к 2025 году.

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По словам Чернышенко, сети 5G в России будут строиться на основе отечественного оборудования. Также в проекте упоминаются достижение скорости проводного домашнего интернета на уровне 1 Гбит/с и мобильного интернета на уровне 125 Мбит/с. По мнению большинства комментирующих заявления вице-премьера экспертов, подобные планы выглядят слишком скромно даже с учетом ухода из России ряда зарубежных телекоммуникационных компаний, поскольку многие провайдеры предлагают клиентам гигабитный интернет уже сейчас. Впрочем, развертывание 5G-сетей планируется начать к 2030 году, а к 2035 году ими должны быть обеспечены все города, в которых проживают 100 тысяч человек. Должна к тому моменту стартовать и эксплуатация сетей 6G.

#связь #сети 5g #телекоммуникации #связь 5g
Источник: 3dnews.ru
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