Власти США, в частности, финансовый блок, с такой оценкой не согласны

Как сообщают зарубежные и российские СМИ, авторитетное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного – «виноваты» в этом дефицит бюджета и уменьшение доступности долга. При этом долгосрочная оценка не изменилась и осталась уровне AAA – специалисты агентства признают экономическую мощь США.

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Как заявил старший вице-президент Moody’s Уильям Фостер, в настоящий момент риски уменьшения бюджетной устойчивости США выше обычного, и полностью кредитные возможности страны их не компенсируют. При этом замминистра финансов США Уолли Адеймо считает, что экономика страны по-прежнему сильна, а казначейские ценные бумаги можно считать активом с высокой ликвидностью и надежностью.

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Moody's остается единственным из трех обладающим наибольшим в мире авторитетом агентств, удерживающим рейтинг США на уровне AAA. Fitch снизило его до AA+ в конце лета текущего года, S&P заявляет для американской экономики рейтинг AA+ с 2011 года. При этом многие экономисты выражают обеспокоенность по поводу резкого увеличения темпов инфляции в США и обесценивания доллара, который по-прежнему остается одной из главных мировых валют. Подчеркивают некоторые эксперты и тот факт, что экономика тесно связана с политикой, а президент США Джо Байден не выглядит энергичным и сильным лидером, который мог бы успешно возглавлять страну в сложный для нее период.