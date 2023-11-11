Злоумышленники стали чаще маскироваться под банки, крупные компании и магазины

Как сообщила команда «Яндекса», с начала 2023 года через почтовые серверы компании прошло более 78 миллиардов электронных писем, из которых около 17 миллиардов были опознаны как потенциально вредоносные и отправлены в спам. По данным специалистов компании, злоумышленники стали часто маскировать свои рассылки под легальные, якобы проводящиеся от имени банков, а также крупных компаний, например, сетевых магазинов и популярных маркетплейсов. Также весьма актуальны среди преступников темы интернет-казино, фейковых розыгрышей призов и денежных выплат.

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Как подчеркивают эксперты по информационной безопасности, главное правило при работе с потенциально спамерскими электронными письмами – не переходить по ссылкам, а также не скачивать и не открывать любые вложения, даже если они выглядят как безобидные документы. Мошенники давно научились эксплуатировать различные уязвимости в офисном ПО, что позволяет им заражать систему вирусами или получать к ней удаленный доступ. В большинстве случаев целью преступников являются финансовая и личная информация жертв, а также их денежные средства.