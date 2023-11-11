Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
В 2023 году спам-фильтры Яндекса заблокировали более 17 000 000 000 вредоносных электронных писем
Злоумышленники стали чаще маскироваться под банки, крупные компании и магазины

реклама

Как сообщила команда «Яндекса», с начала 2023 года через почтовые серверы компании прошло более 78 миллиардов электронных писем, из которых около 17 миллиардов были опознаны как потенциально вредоносные и отправлены в спам. По данным специалистов компании, злоумышленники стали часто маскировать свои рассылки под легальные, якобы проводящиеся от имени банков, а также крупных компаний, например, сетевых магазинов и популярных маркетплейсов. Также весьма актуальны среди преступников темы интернет-казино, фейковых розыгрышей призов и денежных выплат.

реклама

Как подчеркивают эксперты по информационной безопасности, главное правило при работе с потенциально спамерскими электронными письмами – не переходить по ссылкам, а также не скачивать и не открывать любые вложения, даже если они выглядят как безобидные документы. Мошенники давно научились эксплуатировать различные уязвимости в офисном ПО, что позволяет им заражать систему вирусами или получать к ней удаленный доступ. В большинстве случаев целью преступников являются финансовая и личная информация жертв, а также их денежные средства.

#информационная безопасность #яндекс #спам
Источник: ixbt.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
«Яндекс» запустил новую систему входа в сервисы – теперь с помощью картинки
Розыгрыши премиум-подписок в мессенджере Telegram могут привести к активизации мошенников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
13
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
8
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
1
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
1
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
2
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
10
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
5
"Ланцет" обзавелся LIDAR и теперь прожигает противодронные экраны ещё на подлете к технике ВСУ
1
Forbes: российские дроны-камикадзе стали применяться для непосредственной огневой поддержки пехоты
+
В GTA 6 может появиться кооперативный режим для основной кампании
+
WhatsApp теперь позволяет пользователям скрывать свое местоположение во время звонков
+
AMD готовится прекратить поддержку всех своих видеокарт, кроме Radeon RX 5000, 6000 и 7000
7
В аренду сдаются 107 000 перепрофилированных графических процессоров от майнинга
+
В Турции начался бойкот платежных систем Mastercard и Visa
2
США убедили Израиль проводить гуманитарные паузы в бомбардировках сектора Газа
2
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел до 370 долларов
8
Ведущие вендоры готовятся к выходу десктопных процессоров Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5
+
WP: высокопоставленные офицеры ВСУ погибли от ракетного удара на Запорожье
+
В поступивших из сектора Газы фото заметили израильский бронетранспортер «Эйтан»
1
Исследование показало, что изменения вызванные пьянством пропадают после 7,3 месяца без алкоголя
3

Популярные статьи

Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
26
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
Как сломалась моя Xbox series S
28
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
17
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
6
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
8
Canon планирует печатать самые современные микропроцессоры по технологии нанопечати
+
Основная цель визита Си Цзиньпина в США — привлечение иностранных инвестиций в Китай
2

Сейчас обсуждают

Αндрей Βласов
03:03
Всю неделю паникёры воют о борьбе с блокировщиками, а тут автор только разродился. 🤯 Когда это станет актуальным для РФ, к тому моменту уже будут новые пути обхода. 😎 Кста, YT Vanced нашёл себя в но...
Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
Максим Лобков
02:55
- Куда поехал? - В Монако!)
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Anton Пыль
02:33
С 5 фпс до 35 или как?
Новый драйвер для видеокарт Arc дает десятки и сотни процентов прироста в играх
Василий Мороз
02:31
Уже все цивилизованные страны переходят с пластика на другую упаковку, с двигателей внутреннего сгорания на электро. И только в России продолжают жить вчерашним днем, развивать то, что наносит ущерб п...
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Евгений Семериков
02:13
Ну они же портнеры... Как же так
РФ вышла из комиссии СБ ООН по Северным потокам – спустя год расследования так и не началось
Евгений Семериков
02:05
Раньше если что то сделают вооружение то засекречивали а теперь сделали или нет непонятно ено трубят на весь мир.. Это что за тактика такая?
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
VRoman
01:44
8ГБ там выделено не только для оперативки, но и включая видеопамять. Так что для процессора там более 7,5 ГБ даже в самом лучшем случае не будет.
Apple в центре очередного скандала – 8 ГБ оперативной памяти в 2023 году мало для MacBook Pro
Shatun29
01:41
Односекционная вода не лучше будет чем хороший воздух, а учитывая что околосокетное пространство не будет обдуваться в таком корпусе то беда будет, плюс радиатор займёт место в передней части и тогда ...
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
REY_B_
01:35
55 миллиардов на F-35 как бы совершенно ничто, по сравнению с тратами США на Афганистан и Украину. Другое дело, что это были настоящие 55 миллиардов. Т.е. номинированные в реальном высококвалифицирова...
Military Watch: недостатки F-35 заставляют ВВС США задумываться над новым истребителем
VRoman
01:33
Чем же вы забиваете 16ГБ видеопамяти?
Партнеры NVIDIA раскрыли некоторые характеристики видеокарт RTX 40 SUPER
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем