Они смогут напрямую подключаться к спутниковой сети

Как сообщает Sparrows News, компания China Telecom объявила о сотрудничестве с рядом китайских производителей мобильных устройств, включая такие бренды, как Huawei, Honor, Xiaomi, OPPO, Vivo, ZTE и Meizu. В рамках партнерства фирмы намерены развивать и продвигать новый стандарт спутниковой связи с подключением смартфонов непосредственно к спутниковой сети без переадресации с наземных базовых станций. По данным журналистов, в 2024 году запланирован выпуск как минимум 5 флагманских смартфонов с поддержкой спутниковой связи от перечисленных выше брендов.

ПО мнению Ли Куна, руководителя компании Honor Terminal Limited, спутниковая связь может стать одним из атрибутов флагманского смартфона, как AMOLED-дисплей, продвинутый блок камер или защита от пыли и влаги. Использование подобных телекоммуникационных технологий позволит обеспечит доступность связи даже в отдаленных местах, а также при отключении традиционных сетей связи. Вероятно, со временем спутниковая связь появится также и в мобильных устройствах субфлагманского и среднего уровней, но это будет зависеть от ее востребованности среди пользователей.