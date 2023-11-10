Он поступит в продажу уже 11 ноября

Китайский бренд FOSSiBOT анонсировал выпуск защищенного смартфона FOSSiBOT F101 Pro – приобрести его можно будет с 11 ноября. Ключевая особенность новинки – наличие двух экранов. Основной 5,45-дюймовый IPS-дисплей обладает разрешением HD+ (1440x720). На задней панели аппарата расположен дополнительный 1,32-дюймовый дисплей с разрешением 360×360. Его можно использовать, например, для отображения времени или процента заряда аккумуляторной батареи. Экран этот также сенсорный, поэтому можно с его помощью и работать с приложениями вроде музыкальных плееров.

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F101 Pro базируется на восьмиядерной SoC MediaTek MT8788 и может похвастаться наличием 8 гигабайт оперативной памяти. Объем места на флеш-накопителе составляет 128 ГБ, также можно увеличить его при помощи карты памяти емкостью до 1 терабайта. Устройство оснащено литий-полимерной аккумуляторной батареей высокой емкости (10600 мА*ч) с поддержкой 18-ваттной зарядки. Если верить заявлениям производителя, в режиме ожидания смартфон способен проработать до 40 дней.

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Основной блок камер девайса состоит из трех датчиков – 24 Мп, 5 Мп и 0.3 Мп. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная. Также на борту имеется боковой сканер отпечатков пальцев, что же касается защищенности смартфона – помимо ударопрочности, он сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, а значит, может быть ненадолго погружен под воду без потери работоспособности. Функционирует F101 Pro под управлением операционной системы Android 13. Ранние покупатели смогут приобрести модель примерно за 100 долларов США, в будущем же цена сильно вырастет.