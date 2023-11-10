Части пользователей будет сложно отличить настоящие розыгрыши от фейковых

Как сообщает издание «Коммерсант», специалисты по SMM и другим видам маркетинга, блогеры, владельцы каналов и эксперты по информационной безопасности опасаются, что недавно введенный в Telegram механизм розыгрыша премиум-подписок приведет к всплеску активности мошенников, поскольку значительному числу пользователей тяжело отличить настоящий розыгрыш от фейкового. Также розыгрыши могут быть признаны незаконной лотереей, хотя эти риски не слишком высоки.

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Проведение фейковых розыгрышей с дальнейшим использованием социальной инженерии для похищения денежных средств или персональных и платежных данных граждан – одна из наиболее распространенных схем интернет-мошенничества. При этом «жульничать» могут и сами авторы каналов – пока механизм розыгрышей еще недостаточно отлажен, и в большинстве из них не указываются ни организатор, ни срок, ни порядок получения призов. Также известны случаи, когда участникам того или иного розыгрыша начинают писать злоумышленники, заявляя о том, что розыгрыш уже закончился, и надо лишь забрать выигрыш, авторизовавшись на специальном сайте. Сайт, как правило, оказывается фишинговым или заражающим компьютер жертвы вредоносным ПО.