Прогнозы финансовых аналитиков на этот раз оправдались

В течение большей части 2023 года рубль ослабевал по отношению к доллару, но осенью ситуация наконец-то изменилась: предпринятые Банком России, президентом и правительством меры, включая увеличение ключевой ставки и указ о продаже крупными компаниями-экспортерами части валютной выручки, наконец-то сработали. Так, с 20 октября по 10 ноября российская национальная валюта укрепилась по отношению к американской с 96 до 92 единиц, при этом каких-либо значимых просадок курса зафиксировано не было.

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Указ Владимира Путина, касающийся обязательной покупки экспортерами рублей, будет действовать на протяжении полугода. Соответственно, большинство экономистов и финансовых аналитиков полагают, что как минимум до середины марта российская валюта будет находиться в диапазоне 85-95 единиц за доллар и точно не закрепится выше 100 единиц за доллар, поскольку если эта психологически важная отметка будет снова пройдена, в ситуацию в очередной раз вмешается государство. Вероятно, указанный временной промежуток – наилучшее время для приобретения цифровой и бытовой техники, а также других импортных товаров, поскольку неизвестно, какова будет динамика курса рубля после мартовских выборов президента. Возможно, меры по поддержанию российской валюты будут ослаблены, а значит, увеличится влияние на курс торгового баланса, что приведет к удешевлению «деревянного».