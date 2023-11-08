Об этом сообщают эксперты "Лаборатории Касперского"

Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили журналистам о массовой мошеннической рассылке электронных писем и сообщений в мессенджерах – на этот раз неизвестные злоумышленники активно эксплуатируют тематику «беспроигрышных лотерей». Нацеленная на русскоязычных пользователей схема не является принципиально новой – более того, лежащая в ее основе идея применялась преступниками даже в те годы, когда интернет не был широко распространен.

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Потенциальной жертве приходит письмо с предложением забрать подарок или принять участие в беспроигрышной лотерее. Если человек переходит по ссылке, то попадает на созданный мошенниками ресурс, и, разумеется, «выигрывает» крупный приз – смартфон или значительную сумму денег. Чтобы забрать выигрыш, жертве предлагается оплатить комиссию или доставку – в некоторых случаях, если речь идет о комиссии, сообщается, что сумма якобы вернется на счет в течение 24 часов.

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Дальше мошенники используют два основных подвида схемы – в рамках первого они крадут небольшую сумму денег, как правило, 500-2500 рублей. В рамках второго – перенаправляют пользователя на фишинговый сайт, где он вводит данные своей банковской карты. В дальнейшем злоумышленники пытаются снять или перевести с нее денежные средства – иногда это получается, а иногда нет, но финансовая информация жертвы в любом случае оказывается скомпрометирована.