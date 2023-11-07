Среди причин эксперты называют высокую инфляцию

Как сообщает издание «Ведомости», в 2023 году в России значительно вырос спрос на игровые ноутбуки, а также различную периферию – клавиатуры, мыши, наушники с микрофоном и гарнитуры. Подскочили также и продажи геймерских кресел. Что же касается непосредственно мобильных ПК – за первые 9 месяцев 2023 года их было продано на 40% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В топ-3 входят такие бренды, как MSI (43%), ASUS (16%) и Thunderobot от китайской компании Haier (9.4%).

реклама

Как считают эксперты, к увеличению спроса на ноутбуки привели такие факторы, как высокий уровень инфляции, появление на рынке решений с новыми игровыми мобильными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4000, выход на российский рынок ряда компаний из Китая, а также увеличение интересующейся видеоиграми аудитории. Покупают игровые ноутбуки и в качестве универсальных устройств, предназначенных не только для гейминга, но и для работы, а также потребления контента.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Увеличение продаж мобильных ПК и периферии отметили как крупные ритейлеры, так и маркетплейсы. По данным «М.Видео-Эльдорадо», российские геймеры чаще всего выбирают периферийные устройства таких брендов, как A4Tech (Bloody), Logitech, Razer, HyperX, Defender и JBL. В большинстве случаев пользователи обновляли клавиатуру или мышь, а также колонки, гарнитуры и мониторы.