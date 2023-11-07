Компания уже сократила около 15% сотрудников ради снижения затрат

Как сообщает The Verge, в 2023 году сервис Epic Games Store, увидевший свет в 2018 году, по-прежнему не приносит прибыли, и более того, работает в убыток. Об этом заявил генеральный менеджер платформы Стив Эллисон. Вероятно, здесь «виноваты» конкурентные преимущества Epic Games – невысокая комиссия для разработчиков (всего 12%), а также бесплатные раздачи крупных игр и покупка временной эксклюзивности на новые проекты.

реклама

Ранее команда сервиса планировала выйти на безубыточность к 2023 году, при этом партнеры из корпорации Apple придерживались более пессимистичного прогноза, говоря о 2027 году. Ранее, в начале осени, Epic Games уже уволила более 830 человек (15-16% штата) с целью оптимизации затрат. По данным журналистов, аудитория площадки составляет 230-250 миллионов человек, а пиковый ежедневный онлайн превысил 34 миллиона. При этом работа в убыток отнюдь не означает, что Epic Games Store скоро закроется – например, маркетплейс Ozon не приносит прибыли на протяжении 20 лет и функционирует на деньги инвесторов. В современном бизнесе подобная ситуация не является чем-то экстраординарным.