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[Zero]
На «Госуслугах» теперь можно проверить подлинность паспорта
Например, перед заключением договора

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Онлайн-сервис «Госуслуги» обладает множеством функций, и теперь к ним добавилась еще одна – проверка российского паспорта на подлинность и действительность. Подобная услуга может быть полезна перед заключением договора или для того, чтобы удостовериться в личности человека. Информация проверяется по базам МВД: если паспорт актуален, появится статус «действительный», если просроченный — «недействительный», если поддельный — «данные не найдены». В случае несовпадения данных – например, когда паспорт ошибочно отображается как недействительный или несуществующий, следует обращаться в МВД – лично или посредством все тех же «Госуслуг».

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Как написал один из комментаторов в социальной сети VK, «даже странно, что такая полезная услуга появилась только сейчас». Использование поддельных паспортов, конечно, не слишком распространено, тем не менее, некоторые мошенники прибегают и к подобным методам. Будет ли в дальнейшем на «Госуслуги» добавлена возможность проверки на подлинность и других документов – в настоящий момент неизвестно. Впрочем, вряд ли она будет столь же востребована – все-таки основным документом гражданина РФ является паспорт.

#госуслуги #документы #паспорт
Источник: cnews.ru
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