Как показывает статистика - не верят вполне справедливо

Сервис по поиску работы Superjob провел среди совершеннолетних экономически активных граждан России опрос, по итогам которого выяснилось, что только 9% респондентов верят в честные скидки во время «Черной пятницы». Обманом ноябрьскую распродажу считают более двух третей опрошенных – 76%. Остальные не могут определиться со своим отношением или затрудняются ответить.

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Согласно результатам опроса, в честность скидок во время распродаж больше верят женщины, чем мужчины. При этом большинство россиян не планируют совершать во время «Черной пятницы» какие-либо особые покупки. Из тех же респондентов, которые планируют потратиться в период распродажи, средний потребитель готов потратить 17.5 тысяч рублей. При этом, как показывают другие опросы, регулярным мониторингом цен большинство россиян не занимаются. Специализированные же сервисы для отслеживания динамики стоимости товаров, как правило, функционируют в довольно ограниченных рамках и далеко не для всей предлагаемой ритейлерами продукции. В таких условиях магазины легко могут манипулировать значительной частью потребителей при помощи фейковых скидок, сначала поднимая цену, а потом уменьшая ее в рамках маркетинговой акции.