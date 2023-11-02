По своим характеристикам он мало уступает моделям среднего уровня без защиты от ударов

Бренд Doogee презентовал очередной защищенный смартфон, получивший название Doogee V30 Pro – это модель нового поколения, по техническим характеристикам и производительности приближенная к мобильным устройствам среднего ценового сегмента. При этом особенностей, свойственным защищенным смартфонам модель не утратила – например, она может похвастаться аккумулятором сверхвысокой емкости на 10 800 мА*ч. Поддерживается и ускоренная зарядка мощностью 33 Вт.

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Базируется новинка на SoC Mediatek 7050, что же касается памяти – производитель ее не пожалел, отсыпав 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ на флеш-накопителе. Сообщается, что доступный объем можно увеличить при помощи карты памяти MicroSD. Дисплей смартфона отличается 6.58-дюймовой диагональю, частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Основной блок камер – тройной, с 200-мегапиксельным датчиком, а также 16-мегапиксельным «шириком» и сенсором ночного видения. Фронтальная камера – 32-мегапиксельная. Также известно, что аппарат функционирует под управлением ОС Android 13. Приобрести V30 Pro можно будет за 265-300 долларов в рамках распродажи, приуроченной к 11 ноября, либо за 430 долларов по обычной цене.