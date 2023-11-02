Они выполнены в довольно оригинальном форм-факторе

Компания Duracell, хорошо знакомая российским потребителям благодаря аккумуляторам и батарейкам, а также запоминающимся рекламным кампаниям, представила два пауэрбанка емкостью 25 000 и 60 000 мА*ч, выполненных в довольно оригинальном форм-факторе. Устройства поддерживают беспроводную зарядку MagSafe, а также оснащены четырьмя разъемами USB – в наличии имеются два Type-C и два Type-A. Среди дополнительных преимуществ зарядных станций Duracell – специальный отсек для хранения проводов.

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Младшая модель называется Duracell M150 – она будет предлагаться за 200 американских долларов. Старшая под названием Duracell M250 получила рекомендованную стоимость в 300 единиц американской валюты. Вероятно, в цену включена «переплата за бренд», поскольку пауэрбанки с аналогичной емкостью можно приобрести значительно дешевле. Впрочем, приобретая устройство Duracell, потребитель получает не только емкий пауэрбанк, отличающийся высоким качеством изготовления, но и привлекательно выглядящий аксессуар, способный украсить рабочий стол.