По мнению автопроизводителей, оно является необоснованным

Как пишет издание «Автоновости дня», российские автоконцерны «АвтоВАЗ» и «Соллерс» пожаловались в Минтранс и Минпромторг на необоснованное повышение цен на логистику при транспортировке машин с заводов на склады дилеров. По данным источника, соответствующие услуги подорожали почти в 2 раза. В том числе – из-за дефицита автовозов и проблем с их поставками из-за рубежа посредством механизмов параллельного импорта.

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По мнению ряда экспертов, из-за того, что рынок автомобильной логистики не контролируется государством, работающие на нем компании нередко «задирают» цены, пользуясь превышением спроса над предложением. Если в ситуацию не вмешается государство, то автомобили могут в очередной раз подорожать, поскольку производители, как и другие участники экономической цепочки, перекладывают свои затраты на конечного потребителя. Проблемы с логистикой на авторынке наблюдаются уже в течение как минимум нескольких месяцев, что же касается стоимости транспортных средств – в 2023 году она возрастала крайне быстро. Если в январе средняя цена нового автомобиля в России не превышала 2.4 миллиона рублей, то сейчас перешагнула отметку в 3 миллиона.