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[Zero]
Смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro разгромили конкурентов в бенчмарке AnTuTu
SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 выдает превосходный уровень производительности

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Как сообщает популярный ресурс Mydrivers, флагманские смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro разгромили своих конкурентов в бенчмарке AnTuTu, набрав около 2 миллионов баллов – платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 демонстрирует превосходный уровень производительности. Отрыв от версии Gen2 составил внушительные 300 тысяч очков, и это, вероятно, еще не предел – дальнейшие оптимизации способны увеличить преимущество новой SoC над старыми.

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Как прогнозируют отраслевые эксперты, большинство смартфонов флагманского сегмента в следующем году будут базироваться именно на Snapdragon 8 Gen3, поскольку эта однокристальная система значительно превосходит альтернативные варианты. Возможно ее появление и в отдельных субфлагманских мобильных устройствах, например, относящихся к линейке Poco F корпорации Xiaomi. Для большинства задач производительность Snapdragon 8 Gen3 можно охарактеризовать не просто как достаточную, но как избыточную – полностью ее возможности раскрываются разве что в наиболее требовательных мобильных играх, таких, как Genshin Impact, а также в синтетических тестах.

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#смартфоны #xiaomi #snapdragon #antutu #бенчмарк
Источник: ixbt.com
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