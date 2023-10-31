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[Zero]
Курс доллара впервые со 2 августа 2023 года опустился ниже 92 рублей
Предпринятые государством меры наконец-то начали работать

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Как сообщают российские СМИ, курс доллара впервые со 2 августа 2023 года опустился на Московской бирже ниже отметки в 92 рубля. И хотя на момент написания данной новости произошел небольшой откат, и американская валюта снова торгуется чуть дороже 92 единиц российской, большинство отраслевых экспертов, в том числе, работающих в банках из топ-10, считают, что в ближайшие месяцы значительного ослабления рубля не произойдет – более того, возможно, российская национальная валюта закрепится в диапазоне 85-90 единиц за доллар.

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Укреплению «деревянного» поспособствовали активные действия со стороны регулятора – за последние три месяца Центробанк трижды повышал ключевую ставку, и если в начале августа она составляла 8.5%, то в конце октября составляет 15%. Вероятно, еще более значительный вклад в поддержание курса российской национальной валюты внес президент Владимир Путин – он подписал указ, обязывающий более 40 крупных компаний-экспортеров продавать часть валютной выручки в объемах, определяемых правительством. Также российский лидер заявил в рамках одной из пресс-конференций, что для бюджета страны оптимален курс [доллара] «чуть-чуть пониже», тем самым дав недвусмысленный сигнал трейдерам – американская валюта в ближайшие полгода не будет стоить дороже 100 рублей; если рубль настолько ослабнет, то государство воспользуется для поддержания его курса дополнительными инструментами.

#россия #экономика #рубль #доллар #валюта #курс доллара #курс рубля
Источник: interfax.ru
2
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Truth Sееker
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glavhyilo
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когда 57 стран планеты против тебя на поле боя,надо без потерь продвигаться,тут спешить никчему.
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Mur
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Так он хотя бы только в комментах пишет такое, а скаклы-нацисты повторяют нацистские "подвиги" и с евреями, и с русским, и с украинцами.
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Eisbrecher
10:42
Спасибо за контент!
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