А Банк России снова повысил ключевую ставку - на этот раз до 15%

В рамках совещания 27 октября Банк России в третий раз за последние несколько месяцев увеличил ключевую ставку – теперь она составляет 15%. Вкупе с недавно подписанным президентом России Владимиром Путиным указом об обязательной продаже рядом компаний-экспортеров части валютной выручки подобная мера должна способствовать укреплению курса российской национальной валюты. И действительно – курс доллара не превышает отметку в 95 рублей уже почти неделю.

реклама

Как считает большинство отраслевых экспертов, государство дало спекулянтам и трейдерам недвусмысленный сигнал: курса доллара более 100 рублей не будет, по крайней мере, в ближайшие 6 месяцев, до выборов президента. Соответственно, следует ожидать, что за одну единицу американской валюты будут давать 90-95 единиц российской, в отдельные же моменты возможно и тестирование рублем диапазона в 85-90 единиц за доллар. В таких условиях надежду на некоторое снижение цен на импортную цифровую и бытовую технику, а также комплектующие для ПК можно считать оправданной, как и надежду на снижение скорости инфляции.