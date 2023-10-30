Впрочем, у компании Илона Маска тоже амбициозные планы

Как сообщает Insideevs, в скором времени китайская корпорация BYD может обогнать компанию Tesla Илона Маска по количеству продаваемых в год электромобилей. В прошлом квартале конкуренты реализовали почти одинаковое число электрокаров – 435 тысяч у Tesla против 431.5 тысяч у BYD. При этом китайская компания наращивает производство и продажи куда быстрее американской, хотя планы последней также можно назвать весьма амбициозными. Годовой рост продаж BYD составляет 80%, Tesla – 46%.

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Для сравнения, Volkswagen Group продала за квартал порядка 210 тысяч полностью электрических автомобилей – менее 50% от результатов двух лидирующих конкурентов. При этом популярность электромобилей в разных странах значительно отличается. Чаще всего их приобретают в сравнительно богатых странах с теплым климатом, небольшими расстояниями между городами и сравнительно развитой зарядной инфраструктурой. В таких же странах, как Россия – с невысоким доходом населения, холодным климатом, большими расстояниями и отсутствием достаточного количества зарядных станций электрокары по-прежнему являются редкостью.