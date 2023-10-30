Обжаловать предписание из крупных операторов планирует только МТС

Как сообщает издание «Известия», три из четырех крупнейших в России операторов мобильной связи – «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2, уже вернули или в скором времени вернут клиентам возможность бесплатно раздавать интернет со своих смартфонов и иных устройств. Соответствующее предписание выпустила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще 18 сентября, отведя компаниям месяц на его исполнение.

Перечисленные выше операторы согласились исполнить требования ФАС, а еще один крупный – отказался. Речь идет о МТС – представители компании, судя по всему, намерены обжаловать предписание антимонопольщиков в суде, чтобы и сохранить свой заработок на раздаче интернета, и не «влететь» на крупный штраф. Впрочем, как считают эксперты, шансы операторы на успешное обжалование невелики – в данном случае обращение в суд можно считать скорее приемом, который позволяет затянуть время и отложить исполнение предписания.

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«МегаФон» уже отменил плату за раздачу интернет-трафика, а «Билайн» и Tele2 сделают это до начала декабря текущего года. В ФАС, соответственно, учли заявления компаний о необходимости предоставления им времени на согласование и техническую реализацию, и решили продлить сроки исполнения предписаний. При этом в МТС считают, что платная раздача интернета не ущемляет интересы потребителей.