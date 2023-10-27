Такая инициатива ударит и по некоторым россиянам

Как сообщают СМИ, например, Forbes.ru, в Казахстане могут ограничить выдачу банковских карт иностранцам, включая граждан РФ, что больно ударит по некоторым россиянам – в первую очередь, по мелким предпринимателям. Предполагается, что завести в банке карту смогут лишь иностранцы, обладающие видом на жительство или разрешением на временное проживание. Заявленная цель инициативы – уменьшение рисков использования карт для противозаконных действий, в том числе, связанных с оборотом запрещенных веществ, азартными играми и интернет-мошенничеством. Выдавать карты будут только при условии личного присутствия и предоставления необходимых документов.

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По информации Нацбанка Казахстана, в прошлом году банки всего за два первых летних месяца выпустили 50,7% банковских карт от всего объема за год – во многом из-за «карточных туров» граждан РФ. Здесь стоит напомнить, что в 2022 году после начала «специальной военной операции» (СВО) против России были введены беспрецедентные санкции, а VISA и MasterCard ушли из страны. В РФ имеется и собственная Национальная платежная система, которая обеспечивает дальнейшее функционирование карт, но работает она только внутри страны.