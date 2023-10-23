Если не вмешается Федеральная антимонопольная служба

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные TelecomDaily, в 2024 году в России могут на 10-15% подорожать тарифы на домашний интернет и услуги мобильной связи. Об этом журналистам сообщили представители операторов и провайдеров. Среди основных тому причин специалисты называют рост издержек – в том числе на закупку оборудования и логистику, поскольку такие крупные вендоры, как Nokia и Ericsson практически полностью свернули свою деятельность в России.

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Отмечают представители телекоммуникационных компаний и общее ухудшение экономической ситуации – из-за санкций и ослабления курса российской национальной валюты. При этом высококвалифицированных кадров в отрасли не хватает. Операторы и провайдеры оценивают риски для своего бизнеса как довольно серьезные, относя к числу ключевых из них проблемы с закупками и логистикой, нестабильный курс рубля, высокую инфляцию и падение спроса со стороны граждан на ряд услуг. Как полагают в компаниях, обеспечивать привычное качество интернет-соединения и связи без индексации тарифов невозможно. При этом сторонние эксперты указывают на то, что крупнейшие операторы и провайдеры получают весьма высокие прибыли. Что же касается повышения цен – ситуацию на рынке отслеживают Федеральная антимонопольная служба и Минцифры, поэтому удорожание вряд ли сильно превысит официальный уровень инфляции. В 2022 и 2023 году проверки проводились в отношении всех операторов «большой четверки», а штрафы выписывали как минимум трем из них.