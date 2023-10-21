Вероятно, такие или похожие чипы будут использоваться в RTX 5090

В рамках мероприятия Memory Tech Day 2023 южнокорейская корпорация Samsung наконец-то презентовала давно ожидаемую многими любителями компьютерных игр видеопамять GDDR7 с пропускной способностью 32 Гбит/с. Согласно предположениям экспертов, именно такая память может использоватьв в будущем флагманском графическом ускорителе NVIDIA GeForce RTX 5090, а также топовых видеокартах компании AMD. При этом «зеленые» могли уже получить от Samsung тестовые образцы чипов.

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Используемая в современных видеокартах память GDDR6X выдает пропускную способность в 20-21 Гбит/с и до 24-25 Гбит/с после разгона. GDDR7 будет гораздо быстрее – Samsung планирует выпустить и чипы 36 Гбит/с. При использовании 384-битной шины общая пропускная способность памяти видеокарты может достигнуть 1,5 ТБ/c. Готовит корпорация и варианты новой памяти с пониженным энергопотреблением и тепловыделением, ориентированные на мобильные ПК. Среди других примечательных новинок, представленных Samsung – память HBM3E, предназначенная для специализированных ускорителей, предназначенных для ИИ, а также различных вычислений.