Без черепичной записи с частичным перекрытием дорожек

Как сообщает популярный ресурс TechPowerUp, один из двух крупнейших в мире производителей жестких дисков, компания Seagate, представила жесткие диски Exos X24 емкостью 24 ГБ. Формально они предназначены для центров обработки данных и облачных хранилищ, но могут использоваться и в домашних ПК или NAS, поскольку будут производиться как с интерфейсом SAS, так и с интерфейсом SATA III. Примечательно, что в новых магнитных накопителях не будет задействоваться черепичная запись с частичным перекрытием дорожек друг другом – высокий объем достигается за счет гелиевого наполнения и наличия в одном корпусе десяти пластин.

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Сообщается, что Seagate продолжит поставлять и жесткие диски объемом 28 ГБ, но с черепичной записью (SMR), из-за которой предпочтительный сценарий использования таких HDD – однократное поступление данных и многократное их дальнейшее считывание. Что же касается 24-гигабайтных CMR-новинок, они могут похвастаться скоростью до 285 МБ/c при 7200 об/мин, а также показателе наработки на отказ, равном 2.5 миллиона часов. Энергопотребление не превышает 9 Вт. На диски будет предоставляться пятилетняя гарантия. Seagate уже начала отгружать первые экземпляры крупным клиентам, массовое же поступление в продажу ожидается в декабре-январе.