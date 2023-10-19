А также выдавать звуковые предупреждения

Как сообщают СМИ и профильные ресурсы, электромобили Tesla после обновления прошивки будут проверять водителей на сонливость – установленная в салоне камера позволяет отслеживать количество зевков и морганий, а также направление взгляда шофера. Если, по мнению системы, водитель засыпает, электрокар будет выдавать звуковые предупреждения. Что случится, если человек все равно не отреагирует – неизвестно, но, вероятно, транспортное средство при возможности съедет на обочину и плавно остановится, включив аварийную сигнализацию.

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Ранее компанию Tesla неоднократно критиковали за то, что она якобы прилагает недостаточно усилий для того, чтобы следить за внимательностью водителей, когда активирована функция автопилота. Изначально находящемуся за рулем человеку было достаточно держать руки на руле, но с 2021 года электрокары задействуют и находящуюся в салоне камеру. По имеющимся в настоящий момент данным, система предупреждения водителя о сонливости не будет обязательной к использованию, по крайней мере, на первых порах. Ее можно будет отключить для текущего цикла вождения – в новом цикле она снова автоматически включится заново. Тем не менее, как считают эксперты, в будущем подобная функция может стать обязательной, по крайней мере, до того момента, когда автопилот 5-го уровня не станет достаточно совершенным, чтобы находящиеся в авто люди могли совершенно не следить за дорогой.