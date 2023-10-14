После удаления насекомого и небольшого ремонта графический ускоритель заработал

С необычной причиной неработоспособности видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 столкнулись эксперты TechTuber NorthWestRepair – они обнаружили между графическим процессором и контактными площадками печатной платы модификации Founders Edition мертвое насекомое. Как пояснил клиент, видеокарту он приобрел недорого на распродаже без какой-либо гарантии. При запуск ПК вентиляторы графического ускорители раскручивались до максимальной скорости, при этом изображение на мониторе не появлялось.

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После ряда проверок (например, на короткое замыкание), работающий с видеокартой мастер предположил, что дело в неисправности графического процессора. Специалист отсоединил чип и увидел насекомое – его присутствие, вероятно, негативно повлияло на некоторые контакты. После удаления насекомого и переустановки графического процессора видеокарта запустилась и успешно прошла стресс-тестирование. Как сообщил профильный эксперт, случаи, подобные описанному в данной новости, встречаются крайне редко – в производстве микроэлектроники используются чистые помещения, в которые не могут проникнуть мухи, комары, жуки или другие насекомые. Люди же если и присутствуют в подобных помещениях, то работают в специальных костюмах, напоминающих костюмы химической защиты.