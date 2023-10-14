Возможно, из-за не самой высокой производительности SoC Tensor G3

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, корпорация Google запретила устанавливать на свои смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro популярные бенчмарки, такие как Geekbench и 3DMark. Согласно предположениям обозревателей и экспертов, это сделано из-за ощутимо уступающей Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 производительности SoC Tensor G3.

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При этом стоит отметить, что софт для тестирования нельзя скачать и установить только через использующийся по умолчанию магазин приложений Google Play – это позволяют сделать другие магазины, доступна и инсталляция при помощи APK-файла. Многие пользователи отнеслись к новости о введенном ограничении резко негативно: в социальных сетях и на тематических ресурсах появилось множество комментариев, в которых покупатели Android-смартфонов просят корпорацию «не идти по пути Apple» и не решать за пользователей, какой контент им можно потреблять, и с какими приложениями работать.

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Если говорить о производительности однокристальной системы Tensor G3, то она значительно уступает Snapdragon 8 Gen 2 и тем более будущей Snapdragon 8 Gen 3. Сравнить ее можно скорее с Gen 1 – в сети есть множество соответствующих тестов. Сама Google при этом акцентирует внимание на возможностях нового чипа в области искусственного интеллекта и нейросетей, а не на производительности в ежедневных задачах.