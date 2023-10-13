Президент России сделал такое заявление в рамках пресс-конференции по итогам визита в Бишкек

Как заявил в рамках пресс-конференции по итогам официального визита в Бишкек президент РФ Владимир Путин, «для бюджета нужен курс [доллара] чуть-чуть пониже». Также российский лидер уточнил, что если бы с курсами валют все было в порядке, не было бы и указа об обязательной продаже 43 группами компаний-экспортеров валютной выручки. По мнению президента, текущий курс рубля по отношению к доллару не связан с какими-либо экономическими проблемами, а связан в первую очередь с валютным регулированием.

реклама

Большинство опрошенных журналистами экономистов и финансовых аналитиков уверены, что эффект от указа, действующего в течение 6 месяцев, будет заметен – более того, он стал очевиден в первый же день, когда курс доллара снизился со 100-101 рубля до 97 рублей. В «СберБанке» полагают, что через несколько месяцев за один доллар будут давать около 90 рублей. В других банках также говорят о диапазоне в 85-95 рублей за доллар. Снизится и влияние на курс российской национальной валюты спекулянтов, зарабатывающих на ее ослаблении – таковым дан четкий сигнал, что курса выше 100 рублей за доллар не будет. Также, по мнению ряда экспертов, принятые президентом, правительством и Банком России меры позволят замедлить инфляцию и уменьшить недовольство граждан, наблюдавших в последние месяцы рост цен на импортные товары, в особенности – технику.