Их установка может начаться в конце 2024 года

Как сообщает издание «Интерфакс», оператор связи «МегаФон» заключил контракт с производителем телекоммуникационного оборудования «Булат» о поставке до 5 тысяч российских базовых станций 4G в 2024-2026 годах. Согласно планам компании, производство оборудования должно начаться в августе 2024 года, а его установка – в октябре. Как заявил глава компании «Булат» Александр Комаров, ранее, в 2022 году был заключен контракт на поставку примерно 17 тысяч базовых станций с оператором связи и интернет-провайдером «Ростелеком».

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Два из трех крупнейших зарубежных поставщиков телекоммуникационного оборудования почти полностью свернули свою деятельность в России из-за санкций и по политическим причинам – речь идет о компаниях Nokia и Ericsson. Третий же производитель, китайская компания Huawei, не может полностью удовлетворить спрос, а также опасается ужесточения санкций со стороны США. В подобных условиях освоение производства собственных базовых станций, поддерживающих хотя бы стандарт связи 4G, становится актуальным как никогда. Несмотря на то, что подобные устройства поставляются в страну через посредников и при помощи механизмов параллельного импорта, их не хватает для расширения и усовершенствования текущих сетей связи. Количество же используемого клиентами трафика продолжает с каждым годом расти.