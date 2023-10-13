Такие данные приводятся в докладе Mobile Internet Connectivity Report за 2023 год

Как сообщается в докладе Mobile Internet Connectivity Report за 2023 год, в настоящий момент смартфонами обладают порядка 55% населения планеты (если учитывать всех, от младенцев до глубоких стариков) – 4.3 миллиарда человек. Беспроводной интернет используют 4.6 миллиарда человек, из которых 4 миллиарда пользуются для выхода в сеть смартфонами. При этом распространенность мобильных устройств и доступность интернета в разных регионах планеты значительно отличается.

реклама

Так, более половины жителей африканских стран к югу от Сахары лишены доступа к мобильному интернету, как и половина жителей Южной Азии. Специалисты организации GSMA отмечают, что отсутствие возможности пользоваться сетью лишает людей доступа к жизненно важным услугам и свободной информации, что усугубляет и без того тяжелое положение граждан в ряде бедных стран. Решением здесь может быть ускорение цифровизации и повышение цифровой грамотности населения, а также общее улучшение уровня жизни в беднейших странах. Достигнуть последнего в сжатые сроки, впрочем, не всегда возможно – часто в таких странах доминируют авторитарные или тоталитарные формы правления, в результате чего улучшение жизни граждан не выгодно для правящего класса.