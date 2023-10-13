В строительство нового предприятия планируется вложить $13,3 млрд

Как сообщает издание Nikkei Asian Review, тайваньский полупроводниковый гигант TSMC планирует построить в Японии предприятие, которое будет выпускать чипы по 6-нанометровому техпроцессу – в него вложат более 13 миллиардов долларов. Стоит отметить, что в Японии уже готовится к запуску совместная фабрика TSMC, Sony и Denso, которая в перспективе будет выдавать изделия, произведенные по литографическим нормам 28-нм и 12-нм.

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Из 13 миллиардов долларов около половины готово покрыть японское правительство посредством субсидий. Предприятие будет самым передовым на территории страны с точки зрения техпроцессов, если не считать проекта консорциума Rapidus, рассчитанного на 2-нм нормы, но его перспективы пока не столь очевидны. Сейчас расположенные на территории Японии фабрики могут производить полупроводниковую продукцию по техпроцессам не тоньше 40 нм. В таких условиях решение правительства выделить на субсидирование отрасли около 22 миллиардов долларов выглядит вполне понятным. В дальнейшем израсходованные средства будут возвращены за счет налоговых поступлений – согласно текущим расчетам, это произойдет примерно к 2037 году.