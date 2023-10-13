Твердотельные накопители, вопреки ряду прогнозов, вряд ли вытеснят HDD

Как сообщает Storage Newsletter, аналитики Future Market Insights прогнозируют, что мировой рынок магнитных жестких дисков к 2033 году вырастет в 3.5 раза и достигнет отметки в 127 миллиардов долларов США. Стоит отметить, что в 2022 году рассматриваемый рынок активно рос и остановился на уровне примерно 36.5 миллиардов. Подобный прогноз кажется некоторым экспертам излишне оптимистичным, учитывая имеющиеся в отрасли мнения, что твердотельные накопители со временем полностью вытеснят HDD, но такое вытеснение и случится, то явно не в ближайшее десятилетие.

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Спрос на жесткие диски, особенно большого объема, подстегивает необходимость хранения все больших объемов данных – человечество с каждым годом генерирует все больше информации, теперь же к творческому труду людей постепенно добавляются возможности нейросетей. Крупнейшие производители жестких дисков, такие как Western Digital и Seagate, также не стоят на месте и активно внедряют новые технологии – помимо гелиевого наполнения корпуса, это запись с энергетической подпиткой при помощи микроволн или лазера, а также мультиактуаторная компоновка.

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В настоящий момент стоимость одного гигабайта на жестком диске по-прежнему значительно ниже, чем одного гигабайта на твердотельном накопителе, даже если говорить о сравнительно бюджетных решениях на основе памяти 3D QLC NAND. Наибольшим спросом, по мнению аналитиков, будут пользоваться HDD максимальной и околомаксимальной емкости. Хорошо понимают это и производители, активно работая над наращиванием объема своих новых моделей.