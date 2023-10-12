Ведомство выпустило соответствующее предупреждение

Как сообщают СМИ, Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу выявило рассылку фейковых электронных писем с email rkn.moscow77@yandex.ru якобы от имени одного из сотрудников. Поддельные письма по стилистике практически не отличаются от официальных, что может вводить в заблуждение. В Роскомнадзоре пояснили, что подлинные письма содержат электронную подпись в формате .sig, верифицировать которую можно при помощи портала «Госуслуги», а также направляются с почтовых ящиков формата name@rkn.gov.ru.

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Письма, рассылаемые злоумышленниками от имени государственных органов или ведомств – довольно распространенная схема мошенничества. Иногда с их помощью преступники пытаются похитить денежные средства граждан или завладеть их личными данными, иногда же рассылки осуществляются с хулиганскими мотивами. Большинство подобных рассылок блокируются фильтрами почтовых сервисов, но иногда они доходят до адресатов. Рассылают подобные сообщения и в популярных мессенджерах, например, Telegram. Как подчеркивают специалисты по информационной безопасности, к любым попыткам установить через интернет какой-либо контакт следует относиться с подозрением, поскольку количество попыток мошенничества в сети с каждым годом только растет.