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[Zero]
Маркетплейс Wildberries из-за введения платежных комиссий будет проверять Генпрокуратура
Проверка будет проводиться с участием Роспотребнадзора и Банка России.

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Как сообщают российские СМИ, маркетплейс Wildberries снова оказался в центре скандала – на этот раз из-за введенных комиссий за оплату и возврат товаров, если при этом используются карты платежных систем VISA или MasterCard. Проверять компанию будет Генпрокуратура с привлечением Банка России и Роспотребнадзора, и, как считают многие эксперты, в Wildberries с высокой вероятностью быстро пойдут на попятную, отменив комиссию и плату за возврат товаров.

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На сегодня, 12 октября, запланировано совещание с участием сотрудников Генпрокуратуры и представителей Wildberries – на нем компания намерена аргументировать свою позицию, которая, согласно заявлениям маркетплейса, не противоречит российскому законодательству. Что же касается комиссии за оплату картами VISA и MasterCard – она якобы введена из-за дополнительных расходов в связи с тем, что данные платежные системы ушли из России и прекратили в стране все операции. При этом технические эксперты, опрошенные журналистами, говорят о том, что на самом деле для маркетплейса нет никакой разницы, обрабатывать платежи VISA/MasterCard или «Мир», поскольку в стране функционирует Национальная платежная система.

#россия #законодательство #wildberries #торговля #mastercard #visa #маркетплейсы #банк россии #роспотребнадзор #генпрокуратура
Источник: forbes.ru
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