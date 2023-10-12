Проверка будет проводиться с участием Роспотребнадзора и Банка России.

Как сообщают российские СМИ, маркетплейс Wildberries снова оказался в центре скандала – на этот раз из-за введенных комиссий за оплату и возврат товаров, если при этом используются карты платежных систем VISA или MasterCard. Проверять компанию будет Генпрокуратура с привлечением Банка России и Роспотребнадзора, и, как считают многие эксперты, в Wildberries с высокой вероятностью быстро пойдут на попятную, отменив комиссию и плату за возврат товаров.

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На сегодня, 12 октября, запланировано совещание с участием сотрудников Генпрокуратуры и представителей Wildberries – на нем компания намерена аргументировать свою позицию, которая, согласно заявлениям маркетплейса, не противоречит российскому законодательству. Что же касается комиссии за оплату картами VISA и MasterCard – она якобы введена из-за дополнительных расходов в связи с тем, что данные платежные системы ушли из России и прекратили в стране все операции. При этом технические эксперты, опрошенные журналистами, говорят о том, что на самом деле для маркетплейса нет никакой разницы, обрабатывать платежи VISA/MasterCard или «Мир», поскольку в стране функционирует Национальная платежная система.