Это во многом объясняется высокой маркетинговой активностью компаний

Как сообщает популярный ресурс MyDrivers со ссылкой на данные исследовательской компании Counterpoint, в топ-10 самых продаваемых в мире смартфонов во втором квартале 2023 года вошли исключительно решения американской корпорации Apple и южнокорейской Samsung. Другим моделям в списке места не нашлось, что во многом объясняется маркетинговой активностью двух компаний, представляющих различающуюся философию двух операционных систем.

реклама

Примечательно, что наибольшим распространением, в особенности среди молодых пользователей, смартфоны Apple могут похвастаться в США – в других странах в основном более популярны мобильные устройства на базе операционной системы Android. Стоит отметить, что в топ в ближайшее время, в третьем-четвертом квартале года, вероятно, попадут модели линейки Apple iPhone 15, несмотря на наличие у них некоторых проблем, часть из которых, впрочем, была уже исправлена. Например, компания быстро устранила баг с чрезмерным нагревом, причем сделала это программным методом и без ухудшения производительности устройств.