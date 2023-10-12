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[Zero]
Путин ввел обязательную продажу валютной выручки для ряда компаний – рубль начал укрепляться
На момент написания данной новости за один доллар дают около 97 рублей

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Как сообщают российские СМИ, в частности, «Интерфакс», президент страны Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки и приобретении рублей для 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указ будет действовать на протяжении полугода. Согласно планам, подобная мера должна способствовать укреплению курса национальной валюты, и, хотя правительство еще не установило объемы и сроки продажи валюты, эффект на бирже уже виден – за один доллар на момент написания новости дают около 97 рублей, а не около 100, как днем ранее.

О необходимости использования дополнительных инструментов для поддержания курса рубля экономисты и финансовые аналитики говорили уже в течение нескольких недель, когда стало очевидно, что одно лишь повышение ключевой ставки, сначала до 12%, а потом до 13%, не способно решить проблемы российской национальной валюты. Вероятно, указ президента поспособствует возвращению курса доллара в коридор 90-95 рублей, и, если это случится, ожидается и коррекция цен на импортные товары, включая цифровую и бытовую технику, а также компьютерные комплектующие.

#россия #экономика #путин #рубль #доллар #зероновости #курс доллара #курс рубля #банк россии
Источник: interfax.ru
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