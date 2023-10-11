Ранее на реагирование на жалобы уходило до трех суток

Как сообщает портал Cnews, оператор связи МТС отчитался о многократном ускорении блокировок телефонных номеров спамеров и мошенников. Теперь в большинстве случаев они «улетают в бан» всего за несколько минут – ранее время реагирования на жалобы могло составлять до 72 часов. Пожаловаться на злоумышленника теперь можно непосредственно в приложении оператора, и рассмотрение такой заявки происходит за 2-5 минут. Обращения граждан обрабатываются при помощи автоматизированных алгоритмов Big Data. При этом в настоящий момент неизвестно, что будет предпринимать оператор, если система ошибочно заблокирует номер честного, не нарушающего законодательство клиента. Представители компании заверяют, что это невозможно, но ошибки допускают как люди, так и алгоритмы.

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Всероссийская система жалоб на мошенников и спамеров функционирует в стране с 2022 года – ее обслуживает Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), но оптимальной ее работу не назвать. Заполнять жалобу необходимо на сайте ФАС, а ее рассмотрение занимает до трех суток – за это время преступники успеют обзвонить множество людей. К сожалению, за последний год проблема со спам-звонками в России лишь усугубилась – их стало на треть больше, чем годом ранее.