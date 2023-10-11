При этом мнение многих граждан о них не изменилось

По данным опроса аналитиков Platforma, около трети россиян стали хуже относиться к ушедшим с отечественного рынка иностранным брендам. В свою очередь, 28% респондентов сообщили о нейтралитете по данному вопросу, 29% отметили, что отношение осталось позитивным, а 8% - что оно даже улучшилось. При этом траты на те же категории товаров и услуг, что представляли ушедшие бренды, остались практически неизменны – просто деньги теперь получают другие компании.

реклама

Также 73% опрошенных устраивают российские аналоги ушедших из страны зарубежных брендов. При этом считают, что отечественные товары не уступают зарубежным или даже превосходят их менее трети россиян. Что же касается отношения к возможному возвращению покинувших российский рынок иностранных компаний, мнения разделились практически поровну – 24% респондентов будут не рады их видеть, 23% – рады и ожидают возвращения, а еще 23% не видят особой разницы. Если говорить о категориях товаров, то согласно данным экспертов, больше всего россияне скучают по зарубежной цифровой технике и автомобилям, молодежь же также говорит о продуктах питания – например, многие вспоминают сеть ресторанов быстрого питания McDonald's.