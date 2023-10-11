Это потребовало бы слишком много компромиссов

Как заявил Нанда Рамачандран, вице-президент Google по мобильному бизнесу, корпорация не намерена разрабатывать смартфоны Pixel бюджетного ценового сегмента – это потребовало бы слишком больших компромиссов, которые привели бы к значительному ухудшению характеристик и пользовательского опыта. Здесь стоит отметить, что компания уже пообещала обеспечивать своим мобильным устройствам семилетний срок поддержки, включая обновления операционной системы Android, что вряд ли было бы целесообразно для моделей стоимостью менее 150-200 долларов США.

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Помимо длительного срока поддержки, к конкурентным преимуществам смартфонов Google Pixel эксперты относят качественные модули камер, надежные и обеспечивающие неплохую производительность компоненты и функции на основе искусственного интеллекта, а также технологий нейросетей. Выпуск недорогой модели со слабыми техническими характеристиками мог бы негативно повлиять на восприятие потребителями бренда и даже подорвать его репутацию. В условиях жесткой рыночной конкуренции Google делает упор на инновации и поддержку, тем самым создавая уникальное торговое предложение.