Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Google не планирует выпускать смартфоны Pixel бюджетного ценового сегмента
Это потребовало бы слишком много компромиссов

реклама

Как заявил Нанда Рамачандран, вице-президент Google по мобильному бизнесу, корпорация не намерена разрабатывать смартфоны Pixel бюджетного ценового сегмента – это потребовало бы слишком больших компромиссов, которые привели бы к значительному ухудшению характеристик и пользовательского опыта. Здесь стоит отметить, что компания уже пообещала обеспечивать своим мобильным устройствам семилетний срок поддержки, включая обновления операционной системы Android, что вряд ли было бы целесообразно для моделей стоимостью менее 150-200 долларов США.

реклама

Помимо длительного срока поддержки, к конкурентным преимуществам смартфонов Google Pixel эксперты относят качественные модули камер, надежные и обеспечивающие неплохую производительность компоненты и функции на основе искусственного интеллекта, а также технологий нейросетей. Выпуск недорогой модели со слабыми техническими характеристиками мог бы негативно повлиять на восприятие потребителями бренда и даже подорвать его репутацию. В условиях жесткой рыночной конкуренции Google делает упор на инновации и поддержку, тем самым создавая уникальное торговое предложение.

#смартфоны #google #pixel
Источник: 3dnews.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Android 14 незаметно решает проблемы с перегревом у некоторых владельцев телефонов Pixel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
15
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
12
Пока китайцы создают свои дроны-камикадзе - в Иране работают над дронами-охотниками
1
Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
3
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
10
Представлены «патриотические» iPhone стоимостью от 449 тысяч рублей
+
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
2
Northrop Grumman поставит новые умные снаряды для ВМС США
1
Китайскую версию Oppo Find N3 на Snapdragon 8 Gen 2 протестировали в Geekbench
+
Обнародован интерфейс официальной версии OPPO ColorOS 14 с ​​новой функцией передачи файлов
+
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
3
Самые смешные снимки с конкурса Comedy Wildlife Photography 2023
+
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
12
Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта данные о планах ХАМАС
+
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
1
Китай обогатился новым минералом, ключевым для ядерной и автомобильной промышленности
+
Microsoft собирается предоставлять доступ к Windows 12 на основе платной подписки
6
Новый самолет-шпион от Lockheed Martin завершил свой первый испытательный полет
+
В Монако на яхт-шоу показали нидерландскую скоростную подводную лодку для частного рынка
1
Армия обороны Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном
1

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
15
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
10
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
58
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
95
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
8
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
+
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
33
Таблетка для "идеального солдата" США
7
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
7
Конфликт между Палестиной и Израилем приведет к росту цен на нефть и "подожжет" всю Азию — АТ
7

Сейчас обсуждают

-[]-
08:08
Израильтяне по сути хотят зачистить Палестину от палестинцев, забрать всю территорию под себя. Они начали геноцид исконных жителей этой территории. Не больше и не меньше.
Минобороны Израиля: Наши солдаты ни за что не будут нести ответственности, военных судов не будет
Antichrist606
08:06
Ну, на постере с девахой и несколькими шоколадными колбасами, таки постер существующего фильма, правда не антмационного ;-)
Пользователи нейросети «нарисовали» постеры несуществующих мультфильмов Pixar
Андрей Иванов
08:01
Всмысле, так Китай же и так производит свои чипы по 7нм, вон в хуавее стоят
Китай получит свой первый 28-нм литографический сканер в конце 2023 года
-[]-
07:58
Ну да, а строительство муравейника, его поддержание и снабжение это так, побочный, ничего не значащий эффект! ))) Скажу даже больше, пчелки тоже летают по сути по кругу! Корабли в большинстве своем де...
В России надеются освоить производство 28-нм чипов к 2027 году
Scud Dusty
07:55
Ты явно неграмотный, если в 44 года не обзавёлся ни семьёй, ни даже женой. Сидишь в игрушки компьютерные днями напролёт шпилишься, да советиками своими унылыми про евреев стелешь на оверах. Ёп твою ма...
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Артём Николаев
07:51
Что там за ловушка размером максимум полмосквы. Её можно целиком в щебень превратить за один день. Другое дело, какова будет ответка остальных арабских государств.
ЦАХАЛ ликвидировал двух высокопоставленных функционеров ХАМАС
Scud Dusty
07:48
Ханжа, капашащаяся в коментариях, как гнойный червь, дабы заработать на мороженное уже библию читает? Ух ты!
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Артём Николаев
07:46
Муравьи тоже по кругу ходят до смерти.
В России надеются освоить производство 28-нм чипов к 2027 году
Артём Николаев
07:40
Да пофиг, возможность заработать на шортах)
Трейдеры криптовалют настроены пессимистично
Akim
07:35
это че за подвеска а-ля Шерман из 40х годов 20го века? Подвеску Кристи решили возродить?
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем