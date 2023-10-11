Планы, впрочем, склонны меняться

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на заявления замглавы Минпромторга Василия Шпака, в России к 2027 году планируется освоение 28-нанометрового техпроцесса и выпуск по нему полупроводниковой продукции. В настоящий момент предел для российских предприятий – 130-нанометровый техпроцесс. При этом нынешняя дорожная карта подразумевает освоение к 2030 году 14-нанометровых литографических норм и запуск соответствующего производства.

Мировые полупроводниковые гиганты, такие, как Intel и TSMC, освоили 28-нанометровый техпроцесс еще в 2009-2010 годах. Сейчас же тайваньская компания использует 3 нм и 4 нм техпроцессы, хотя подобные обозначения несут в себе больше маркетингового, чем практического смысла. Как объявили на форуме «Микроэлектроника 2023», в 2024 году российской микроэлектронной промышленности будет выделено порядка 210 миллиардов рублей из государственного бюджета. К 2030 году планируется достичь в соответствующей сфере 70% импортозамещения. По оценкам экспертов, это вполне реально, но только при условии тесного сотрудничества с китайскими компаниями.