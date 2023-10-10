Время их автономной работы составляет до 5 дней

Компания Proteqta презентовала умные защитные каски под названием Atom 4.0, состоящие из, непосредственно, касок, а также встроенных в них «умных модулей». Такие модули обладают тревожной кнопкой, поддерживают технологии GPS/ГЛОНАСС и Bluetooth, и оснащены датчиками передвижения, температуры и влажности, а также динамиками и микрофоном. Без необходимости пополнения запаса энергии модуль может проработать до 5 суток, заряжается же он беспроводным методом.

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С помощью каски работодатель может отслеживать положение сотрудника, контролируя его передвижение на высоте и в других опасных зонах, а также выявлять нарушения трудового режима. Каска способна сигнализировать о падениях, ударах и неподвижности сотрудников при помощи беспроводной связи на расстоянии до 20 км по протоколу LoRaWAN, задействуя при этом SMS, электронную почту и популярные мессенджеры, что позволяет в случае получения сотрудником травм оперативно оказать пострадавшему медицинскую помощь и эвакуацию в лечебное учреждение. Согласно заявлениям производителя, модель Proteqta Atom 4.0 актуальна во всех сферах деятельности, где используются каски – в строительстве, электроэнергетике, морской и ресурсодобывающей промышленности, и так далее.