Бесплатно они будут выдаваться только до конца октября

На протяжении 2023 года многие российские банки активно тестировали платежные стикеры – сначала на своих сотрудниках, а затем и с привлечением желающих принять участие в подобных проектах клиентов. Как сообщили в банке ВТБ, с сегодняшнего дня, 9 октября 2023 года, розничные клиенты смогут получить платежные стикеры с поддержкой технологии NFC – они позволят расплачиваться смартфоном в одно касание. Особенно актуальна такая возможность для мобильных устройств Apple. Доступно и снятие наличных – в тех банкоматах, что поддерживают NFC.

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Клиенты, оформившие заказ на стикер до конца октября, получат его бесплатно, в дальнейшем же банк будет предлагать их по 700 рублей (исключением являются обладатели некоторых пакетов услуг). Обслуживание при этом будет бесплатным и бессрочным. Также банк информирует о том, что стикер позволяет использовать ПИН-коды и лимиты. В случае же утери наклейки можно связаться с банком и оперативно ее заблокировать. Согласно прогнозам команды ВТБ, до конца 2023 года платежными стикерами успеют воспользоваться примерно 300 тысяч клиентов банка.