А также за должность советника по безопасности

Как сообщает Bits.media, криптовалютная биржа HTX (ранее Huobi) сообщила об успешном возвращении 8 миллионов долларов, украденных хакером – последний согласился отправить их владельцам за легальное, в отличие от похищенных средств, вознаграждение в 250 Ethereum (около 405 тысяч долларов), а также должность советника по безопасности. Взломщик согласился и перевел средства, биржа также соблюла условия договоренности.

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Советник HTX Джастин Сан написал пост, в котором поблагодарил участников криптоотрасли за помощь и поддержку, а также хакера – за правильный выбор. Сам взломщик также описал специалистам криптобиржи использованную им уязвимость, связанную с утечкой данных закрытого ключа – в настоящий момент она уже устранена. Стоит отметить, что предложение хакеру со стороны жертв – это не слишком частая практика. В большинстве случаев, напротив, злоумышленники вымогают деньги у компаний, данные или деньги которых они похитили – о подобных историях знает любой специалист по информационной безопасности. Кстати, отношение в сообществе «безопасников» к случаю с HTX неоднозначное – некоторые эксперты считают, что подобная практика частично легализует взломы и приводит к повышению их количества.