Из-за увеличения цен и уменьшения реальных доходов граждан

Как сообщает издание «РИА Новости», в России до конца года ожидается падение продаж новых автомобилей: дилеры прогнозируют спад на 5-10%, а сторонние эксперты – на 10-30% в разных сегментах. Основные причины – падение курса рубля, приведшее к падению реальных доходов граждан, дорогие кредиты и значительное увеличение стоимости транспортных средств, произошедшее как из-за динамики курсов валют, так и из-за увеличения утилизационного сбора.

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Средняя стоимость нового автомобиля в России уже превысила 3 миллиона рублей, и это при том, что в начале года она составляла около 2.4 миллионов. Самая доступная машина в настоящий момент, если не рассматривать вторичный рынок – это Lada Granta с механической коробкой передач, и стоит она более 700 тысяч рублей. Для многих россиян это совершенно неподъемная сумма единомоментно, кредиты же сейчас брать невыгодно из-за высокой ключевой ставки Банка России, составляющей 13%. При этом по сравнению с 2022 годом все равно прогнозируется рост – на фоне прошлогоднего политического и экономического шока значительная часть потребителей отказывалась от крупных покупок. В 2024 году ожидается постепенное восстановление авторынка, если курс национальной валюты не упадет еще ниже.