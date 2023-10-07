Указания на это нашли в коде операционной системы

Как сообщает популярный ресурс Deskmodder, будущая операционная система Windows 12, возможно, будет полностью или частично распространяться по подписке. Так, есть вероятность, что по подписке будут предоставляться определенные функции или некоторые обновления. Переменные с наименованиями, включающими в себя слово subscription («подписка») были найдены в Canary-сборках ОС от Microsoft.

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Известно, что Microsoft проводила определенные исследования по перемещению части функционала Windows 11 в облако, а также что компания планирует интегрировать в будущие версии своей ОС функции искусственного интеллекта (нейросетей). При этом использование, например, Copilot вызывает у пользователей неоднозначную реакцию как минимум из-за демонстрируемой рекламы. К тому же, вряд ли большое количество людей готовы платить за подписку на какие-либо функции операционной системы – разве что эти функции будут критичны для их работы или досуга. Как показывают опросы, подобная система монетизации не находит у пользователей одобрения, причем не только в компьютерной сфере, но и в других отраслях.