Это связано с продолжающимся ослаблением национальной валюты

Как пишет «Финмаркет», ссылаясь на данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 61% россиян, отмечают резкие рост цен на продукты, а также непроводовольственные товары и услуги за последний месяц. О замедлении роста цен или отсутствии изменений заявили менее 10% респондентов. В опросе приняли участие полторы тысячи совершеннолетних граждан из 53 регионов страны.

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Повышение цен напрямую связано с ослаблением курса национальной валюты – за 12 месяцев она потеряла почти 50% своей стоимости, при этом предпринятые Центробанком меры пока не возымели долгосрочного эффекта. Двукратное увеличение ключевой ставки (сначала до 12% в августе, а затем до 13% в сентябре) позволило лишь приостановить, но не развернуть тренд на удешевление рубля. При этом большинство экономистов считают, что причин для паники нет, и к концу 2023 года за один доллар будут давать 90-100 рублей, в крайнем случае – 100-110 рублей. Вопрос заключается в том, когда именно это успело стать нормальным: подобный курс российской валюты уже привел к снижению реальных доходов населения страны.