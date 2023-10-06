А также наладить производство соответствующих запчастей

Как сообщает The Register, китайская корпорация Lenovo планирует к 2025 году сделать 80% выпускаемых ей устройств ремонтопригодными, а также наладить производство соответствующих деталей. Подобный подход является частью стратегии по достижению углеродной нейтральности, которой компания, как и Китай в целом, намерена достичь к 2050 году. При этом Lenovo, в отличие, например, от Apple, не планирует указывать клиентам, где именно они должны ремонтировать свою технику.

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По словам одного из топ-менеджера компании, Луки Росси, многие компоненты, такие, как батареи и накопители более не будут «намертво» интегрироваться в устройства – они изначально будут проектироваться и устанавливаться как заменяемые. Важной частью новой стратегии Lenovo будет являться предоставление клиентам возможности самостоятельно ремонтировать, и, иногда, апгрейдить приобретенные устройства.

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Согласно информации The Register, продукция Lenovo и без того является довольно ремонтопригодной – так, мобильные ПК ThinkPad T14 третьего поколения получили от iFixit 7 баллов по соответствующей шкале, когда MacBook от Apple обычно получают 1-3 балла. Здесь стоит упомянуть, что на территории Евросоюза в ближайшие год-два планируется значительное ужесточение требований по ремонтопригодности техники, поэтому китайская компания «играет на опережение» – другим брендам также придется подстраиваться под законодательство.